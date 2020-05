Giornate a casa, perché lì si deve restare. Giornate a casa, da riempire con quello che si vuole: allenamenti in camera, libri da leggere, passeggiata sui social, una corsetta su Calciomercato.com, film e serie tv, da sgranocchiare con gli occhi. Come sempre, vi segnaliamo quello che, per la redazione, vale la pena essere visto, ore 21.15, su Italia 1 - Pio e Amedeo in giro per il mondo tra gag, scherzi, un po’ di sana ignoranza, e tanti vip vittime dei loro piani tanto diabolici quanto simpatici., ore 21.04, sul 20 - Bradley Cooper, l’NZT che ti cambia la vita, uno scrittore che diventa un genio della finanza. Pellicola di cui Cooper è anche produttore esecutivo, nel cast presente anche Robert De Niro., ore 21, su Iris - pellicola cult, film di fantascienza, diretto da John Carpenter con Kurt Russel e Lee Van Cleef, con il primo che interpreta Jena Plissken, uno degli antieroi più famosi della storia del cinema., ore 21.30, su Rai Sport - Nelle notti magiche, il ko azzurro in semifinale contro l’Argentina di Maradona., ore 21, Sky Sport Uno - Il 2-0 con cui l’Italia di Conte si sbarazzò del Belgio nella prima giornata di Euro 2016., ore 21, su Sky Sport Football - Finale di Champions tutta tedesca, con Gotze in tribuna, tesserato del Borussia ma già del Bayern, e Robben che si prende la sua personale rivincita., ore 21, su Sky Cinema Family - Cristina Ricci, Bill Pulman e il fantasmino Casper, stretto di un bambino che si innamora della giovane protagonista., su Netflix - Altre due puntate del documentario sull’ultimo anno di Michael Jordan ai Chicago Bulls., su Rai Play - Mario Martone racconta il poeta de l’Infinito dalla natia Recananti fino all’epilogo napoletano. Elio Germano, nei panni di Leopardi, è da applausi., su Prime Video - A Caplongue, un piccolo villaggio nel nord-est della Francia con una centrale nucleare, la squadra di calcio locale è riuscita a raggiungere i trentaduesimi di finale di Coppa di Francia. Durante una partita, però, un’epidemia trasforma lentamente i giocatori, gli spettatori e gli abitanti del luogo in creature strane e infuriate., su Disney+ - Per vendicarsi, Malefica lancia una maledizione sulla figlia del re. Ma forse è proprio lei la chiave per pacificare il regno. Nei panni della ‘strega cattiva’, Angelina Jolie.