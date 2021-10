Modella, influencer, amante del fitness e dello sport, Angelina Lacour su Instagram (dove ha un seguito di 751 mila followers) si presenta così: "Island girl from Ibiza living in Milano". Come ha rivelato in un’intervista alla Gazzetta dello sport, per lei l’attività fisica è fondamentale per avere un benessere fisico e mentale. E Angelina alle parole fa seguire i fatti, allenandosi 6 giorni su 7 per almeno un’ora al giorno. Angelina è la fidanzata del rapper Sfera Ebbasta, che ha incontrato per la prima volta ad Ibiza, dove lei in quel momento viveva. I due fanno coppia fissa dall’estate 2019 e ora sono più uniti che mai.



