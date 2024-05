Getty Images

Angeliño: “Contentissimo del riscatto. Sono innamorato di questa città e dei tifosi”

9 minuti fa



Angeliño, fresco di riscatto, ha preso parte all'amichevole australiana a Perth vinta per 5-2 contro il Milan al termine della quale ha commentato la sua scelta di restare in giallorosso:



Sulla stagione

"Stagione strana con alti e bassi. Squadra unita che ha finito bene la stagione. Abbiamo chiuso con questa bella torunee".



Sul riscatto

"Sono contentissimo. Dal primo giorno mi sono innamorato di questa squadra e di questi tifosi. Adesso non resta che lavorare per la prossima stagione".