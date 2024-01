Angeliño: 'Ho sempre voluto giocare nella Roma, ora voglio rilanciarmi'

La prima intervista di Angelino in giallorosso

è diventato ufficialmente un nuovo giocatore della, che lo ha acquistato dal Lipsia (nella prima parte di stagione era in prestito al Galatasaray), e ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da giocatore giallorosso ai canali ufficiali del club: "Quando ho sentito pronunciare la parola Roma, non ho avuto la minima esitazione. E oggi mi rende orgoglioso entrare a far parte di un grande Club, con un’incredibile storia alle spalle e una squadra ricca di campioni: non vedo l’ora di conoscere il mister e i miei nuovi compagni e di mettermi a loro disposizione".- "La prima impressione è di essere arrivato in un grandissimo club, con una grande tradizione. Sono molto felice di questa occasione. Come ho detto, le prime sensazioni sono molto positive. Non vedo l'ora di conoscere i compagni e di poter stare con loro".- "Non è stato difficile. Mi è bastato ascoltare la proposta della Roma per non avere dubbi. La Roma ha grandissimi tifosi e la storia di questo club è enorme. Tutti la conoscono e per questo ho scelto di venire".- "Vorrei ringraziare la mia famiglia per il supporto negli ultimi mesi, che non sono stati facili. È stato un periodo difficile ancone con il club in cui giocavo, ma ora sono molto felice di essere qui".- "Voglio rilanciarmi".- "È incredibile, è una squadra con molte stelle, giocatori molto importanti, che hanno avuto una carriera importante Non vedo l'ora di condividere lo spogliatoio con loro".- "Penso che sia un campionato molto competitivo, soprattutto tatticamente. Le squadre difendono molto bene. Ho voglia di cominciare, penso di potermi adattare molto bene in questo campionato e spero di poter fare la mia parte per questo club".- "Se li conosco già? Certo. Seguo la Roma già da molti anni. È un club in cui ho sempre voluto giocare. Oggi ho l'opportunità di essere qui e sono felice e voglioso di conoscere i tifosi e vivere questa esperienza in campo".- "Chiedo loro di continuare a supportarci come sempre Cercherò di dare il massimo in ogni occasione che avrò. A volte potrò giocare bene, altre meno, ma darò sempre il 100%".