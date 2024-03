Angelozzi: 'Non torno al Catania, ho ancora 4 anni di contratto col Frosinone'

Il direttore dell'area tecnica del Frosinone, Guido Angelozzi, è intervenuto ai microfoni di Telecolor per parlare del suo futuro e di quello del club laziale. Il dirigente ha voluto smentire la possibilità di un ritorno nella "sua" Catania.



NON TORNO - "Se torno a Catania? Hanno degli ottimi dirigenti nello staff, qui a Frosinone ho ancora altri quattro anni di contratto. Mi sono impegnato a Frosinone, a meno che il presidente non si stanchi di me e allora magari cambierò società. Ad oggi mi sopportano qui a Frosinone (sorride, ndr)".



CATANIA, CI VUOLE TEMPO - "Quali prospettive per il Catania in chiave playoff? Sulla carta ha dei giocatori importanti, ma hanno fatto tre squadre nell’arco dell’anno e non è semplice per l’allenatore trasmettere i concetti giusti perchè ci vuole tempo".



GRAN STAGIONE - "Vincendo in Coppa Italia il Catania ha fatto un grande colpo perchè si ritrovano in finale, anche se non dovessero vincerla si garantiranno i playoff saltando i primi due turni. Grande vittoria contro il Rimini".



CASTELLINI - "Castellini possibile uomo mercato in proiezione anche di club di Serie A? L’ho visto giocare un paio di volte. Non saprei, non lo conosco tanto. Sicuramente a Frosinone siamo coperti nel ruolo, e poi prima di prendere un giocatore lo devo seguire, devo essere convinto, non conoscendolo anche se un calciatore è bravo non lo prendo mai".