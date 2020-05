L'attaccante algerino dell'Angers, Farid El Melali, è sato arrestato lunedì scorso perché è stato sorpreso mentre si masturbava in pubblico a poche ore dalla firma del suo rinnovo di contratto con il club francese.



La polizia francese, riporta la Gazzetta dello Sport, ha confermato di aver interrogato il 22enne lunedì sera, dopo la denuncia dei suoi vicini che lo hanno visto esibirsi in cortile. Il procuratore ha spiegato che contro El Melali in aprile era stato aperto un fascicolo per un reato simile, sebbene il testimone non fosse stato in grado di identificarlo.