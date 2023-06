Anitta, cantante brasiliana con un seguito di ben 64 milioni di followers su Instagram, sarà la star dello spettacolo che andrà in scena allo stadio Ataturk di Istanbul prima della finale di Champions League fra Inter e Manchester City.



"Sono felicissima da quando ho scoperto che avrei cantato a Istanbul: ho pensato 'o mio Dio' - racconta Anitta, come riportato da golssip.it -. Mio papà mi ha portato per la prima volta a vedere allo stadio il Botafogo, il migliore della storia è sicuramente Pelé. Con Maradona? Ci teniamo stretto Pelé. Faremo musica brasiliana e porteremo la nostra cultura e tutta l'energia del nostro paese. Da piccola ho studiato in una scuola italiana in Brasile: mi piace molto parlare italiano e venire in Italia, mi piace la gente in Italia, anche i ragazzi".



