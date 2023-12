Faruk Koca, il presidente dell'Ankaragucu che ieri ha aggredito l'arbitro Halil Umut Meler nei minuti finali della sfida contro il Rizespor, ha annunciato le proprie dimissioni. "Qualunque sia l'entità dell'ingiustizia o degli atti illeciti, nulla può legittimare o spiegare la violenza da me perpetrata. Vorrei anche annunciare ai tifosi che mi sono dimesso dalla mia carica di presidente dell'Ankaragücü al fine di evitare che il club, i tifosi e la mia famiglia subiscano ulteriori danni".