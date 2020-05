L'Inter e Alexis Sanchez si diranno addio a fine stagione. Le possibilità che il suo cartellino venga riscattato dal Manchester United sono prossime allo zero anche in virtù di un ingaggio che è fuori dalla portata di qualunque club italiano e probabilmente oggi anche degli stessi Red Devils.



Comunque andrà a finire Alexis Sanchez potrà sempre consolarsi fra le mura domestiche perché accanto a lui continua ad esserci la bellissima modella sudafricana, Anna Modler ormai da tempo sua compagna. Negli ultimi giorni ha fatto discutere una foto super sexy, ma geolocalizzata a... Londra. Che sia un'inidizio per il futuro della coppia?



Per ora eccovi questo e altri scatti hot di Anna nella nostra gallery.