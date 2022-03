"Mi hanno detto che c'è un mio profilo o un profilo con mie foto su Tinder... Fake news, fake news, fake news. Non ho mai avuto Tinder e ora sono innamorata e incinta quindi non ne vedo il motivo. Mi dispiace per chi accetterà di uscire con questa persona falsa... Attenzione!" così Anna Ariaudo la bellissima compagna del portiere dell'Atalanta, Juan Musso, ha voluto mettere in guardia tutti quelli che, con l'applicazione di incontri, cercavano la possibilità di uscire con lei. Brutte notizie, o meglio, belle per il portiere dell'Atalanta, Anna è felice così, ed è bellissima. Ecco le sue foto nella nostra gallery.