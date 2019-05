La stagione della Lazio non aveva regalato grosse emozioni fino alla serata di ieri. La vittoria in Coppa Italia contro l'Atalanta ha rappresentato un punto di svolta dell'annata biancoceleste e anche fra i tifosi vip c'è chi ha voluto celebrare senza freni la vittoria.



Non è la prima volta per lei, ma Anna Falchi, da sempre tifosissima dei biancocelesti, dopo essere stata all'Olimpico per vedere dal vivo la gara, si è lasciata andare a un nuovo post senza veli pubblicato sul suo profilo instagram.



Una foto stesa a letto, senza top e vestita soltanto con un perizoma la modella e attrice di origini finlandesi ha ribadito la sua felicità e il motto che per lei rappresenta la Lazio: "Senza parole, solo tanta felicità... Non mollare mai.Questo è e sempre sarà il nostro motto... Forza Lazio". Ecco la FOTO e le più belle della splendida Anna nella nostra gallery.