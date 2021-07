Anna, attrice e showgirl tifosa della, parla a Oggi: “Foto sexy per la mia squadra del cuore? È diventato un rito scaramantico, i miei fan se lo aspettano. Se la squadra vince, mi concedo. Ma spero di farlo sempre in modo ironico. Si tratta di un divertissement, un gioco. #imieiattimi è la connotazione di quel tipo di foto ed è diventato molto popolare tra i miei follower”.“Basta il seno. Io l'ho rifatto a 19 anni, ma come dico sempre "con il seno di poi" avrei potuto evitarlo. La perfezione non esiste, quindi è inutile rincorrerla. E poi quello che si rifà si vede. Il mio rapporto con la bellezza? L'ho usata così tanto che se pure la vedo sfiorire, pazienza. Ora spero di impormi per altre doti. Dal lato B siamo passati al piano B. Il gossip e i paparazzi? Il gossip conta un buon 50% nella carriera di un artista”.