A Roma impazza la polemica sulla ripresa del campionato. I tifosi della Roma sono stati chiari: per loro non bisogna ripartire. Sul profilo Instagram di Sport Mediaset, la showgirl Anna Falchi non è affatto d'accordo: "Mi sono svegliata così. Oggi ce l'ho con la tifoseria della Curva Sud. Ho saputo che ci sarebbero dei manifesti in cui i romanisti chiedono di non iniziare il campionato, ma poco poco perché noi siamo in lizza per lo Scudetto e loro no? Mah, chissà! Ai posteri l'ardua sentenza. Comunque, a parte tutto, non ce l'ho con la Roma chiaramente, ma con una piccola nicchia ovvero quella dei tifosi. E se la situazione fosse al contrario pensereste la stessa cosa. Mah. Sempre forza Lazio!".