I post estremamente hot dedicati alla sua Lazio per ora sono messi in stand by, ma la bellissima Anna Falchi non smette di stupire. La bionda attrice e showgirl, a 47 anni è ancora in forma invidiabile e non perde occasione per farlo notare ai propri fan con foto provocanti e ammiccanti.



L'ultimo scatto, in topless e che mette in evidenza un seno che per lei ha fatto storia, arriva da Mykonos (nello stesso posto dove qualche giorno fa ha soggiornato il centrocampista biancoceleste Sergej Milinkovic-Savic, sarà un caso?) in una vasca idromassaggio vista mare che lascia senza fiato. Ecco gli scatti di Anna nella nostra gallery.