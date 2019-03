La sua Lazio batte nel derby la Roma 3 a 0: un risultato largo, che ha sortito un effetto inaspettato. Per festeggiare i 3 punti e la vittoria nella stracittadina, Anna Falchi si è esibita in uno speciale selfie sexy. La foto senza veli dopo il derby di Anna Falchi ha fatto il giro del web e fatto impazzire i suoi fan su Instagram. Sul social fotografico sono arrivati in pochi minuti tantissimi "cuori" e commenti per la show-girl di fede biancoceleste, in perfetta forma. Ai microfoni di Tuttosport Anna Falchi in qualche modo spiega la posa sexy: "Le foto di questo tipo sono l'unica cosa per far alzare Instagram, sono sincera, c'è poco da fare". Sincera lo è di certo.