Sui social fa ancora molto parlare di sé: tifosissima della Lazio, Anna Falchi a quasi 50 anni è ancora nel pieno della forma. In una lunga intervista al Corriere della Sera si racconta, e racconta la sua passione per la Lazio: "Calendari di un tempo? Penso, beh che fisicata... Non rinnego nulla, fanno parte del mio percorso. Tutte le belle donne sfruttano il loro fisico. È un gioco, uno strumento che ho utilizzato. Una volta il mio pubblico era quello, adesso mi ritrovo con un altro tipo di pubblico. Ho fatto un percorso coerente con il tempo che avanza". Se la Lazio dovesse vincere lo Scudetto... "Non faccio nulla. Né spogliarelli, né altro. Ho già dato. Io gioco sui social con foto ammiccanti, ma sempre con il sorriso, è un rito scaramantico". Successi e delusioni sul lavoro: "Quanto tempo abbiamo? Il mondo dello spettacolo è un mondo che non auguro ai giovani. Una volta avevi più possibilità, oggi diventare famosi è molto facile, ma rimanerlo è difficilissimo. Io vivo ancora di rendita grazie alla popolarità e agli anni d’oro che ho vissuto. Sfido chi ora è super in auge a vedere se tra 20 anni continueremo a parlare di loro. Di me ancora si parla".