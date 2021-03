Guarda tutte le FOTO di Anna Falchi nella nostra gallery!

esulta per la vittoria della sua, nella partita di venerdì contro il. A decidere la gara la rete di, a cui l'attrice e showgirl ha dedicato il post sul proprio seguitissimo profilo Instagram: "E’ tornato a risplendere il sole nella Capitale grazie alla zampata del nostro Panterone in zona Caicedo!".La Falchi era stata protagonista di un altro (apprezzatissimo sui social) spogliarello in occasione del derby vinto con la Roma. Icona oramai per i tifosi biancocelesti, che possono apprezzare i suoi scatti sempre provocati.