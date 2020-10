La Lazio vince con grande merito nella notte del suo ritorno in Champions League grazie a un super Ciro Immobile che si è preso a tutti gli effetti la sua rivincita contro quel Borussia Dortmund che puntò su di lui salvo poi scaricarlo in fretta e furia. Puntuale come sempre il post celebrativo di Anna Falchi che ripropone su instagram un vecchio classico, la foto in topless con sciarpa e pantaloncini della Lazio.



Questa volta non una semplice esultanza per la bellissima e biondissima showgirl, ma un'autentica difesa della stella biancoceleste: "Falchi e aquile son tornate! Ricordate il Bild-Zeitung, il tabloid piu’ importante in Germania, che defini’ il nostro Ciro il peggiore acquisto della storia del Borussia Dortmund? Stasera Immobile ha avuto la sua rivincita. Gol, vittoria e gloria! I nostri ragazzi sono stati grandi e così li vogliamo e li sosteniamo!!! Sempre Forza Laziooooo".



