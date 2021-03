la cantante laziale si concede senza inibizioni all'obiettivo, con. Con la mano riprende il vestito per nascondere la zona del pube, ma, e nel contempo si lascia andare a uno sfogo: "'La Tatangelo...' Per 19 anni mi sono sempre sentita chiamare così, sempre... Non è solo un nomignolo, nel bene o nel male sono io, la me orgogliosa di tutte le barriere che negli anni ho superato. Ma diciamocelo, almeno qui tra noi, un po’ stanca a volte voler far capire a tante persone che 'salire su un palco' o 'giocare con l’immagine', ed essere la ragazza reale di tutti i giorni, siano 'due cose distinte e separate'. Spesso ho dovuto dimostrare il mio mondo musicale più di qualsiasi artista in Italia, proprio perché negli anni c’è sempre stato qualcuno che aveva qualcosa da dire su di me, ma su Anna o su La Tatangelo? Perché poi il confine, anche se netto, può diventare labile in questo nostro pazzo mondo artistico..."