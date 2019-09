Non sono passate inosservate le foto che Anna Tatangelo ha postato sul suo profilo Instagram durante l'estate. Tutt'altro. I fan della bravissima cantante, che su IG ha 1,4 milioni di followers, si sono scatenati ammirando Anna in tutta la sua prorompente bellezza! La foto che ha avuto più like, oltre 100 mila, è corredata da commenti ammirati, di donne e di uomini, per le qualità artistiche e per la bellezza della 32enne di Sora, salita alla ribalta con la vittoria a Sanremo nel 2002 nella sezione Giovani e poi protagonista di una splendida carriera nel mondo del music business. E il calcio? La Tatangelo non ha mai nascosto la sua passione per la Juve: "È qualcosa che va avanti da più generazioni: da mio nonno a mio padre, entrambi supertifosi. Se c’è una partita della Juve a casa non si può fare nulla. Per la finale di Champions del 2015 fu spostato addirittura il matrimonio di mia sorella. I miei preferiti? In assoluto Del Piero, oggi Dybala".