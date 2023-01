La cantante di Sora ha organizzato un party intimo per celebrare il suo compleanno, in compagnia dei suoi amici più cari: "Tanti auguri a me", scrive l'ex di Gigi D'Alessio a corredo delle foto che la ritraggono in una versione inedita mentre esprime un desiderio dopo aver soffiato sulle 36 candeline. Tra le storie centinaia di messaggi di auguri e la dedica alla mamma scomparsa