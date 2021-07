Anna Tatangelo è sempre più affascinante. E i post sul suo profilo Instagram ufficiale, che vanta un seguito di 1,8 milioni di followers, sono sempre esplosivi. In uno degli ultimi post, la popolare cantante appare in tutta la sua bellezza in una foto con un costume nero, che lascia intravedere le sue forme. E fra i tantissimi commmenti spicca quello di Francesco Renga, collega della Tatangelo nella trasmissione All Together Now, accanto a Michelle Hunziker. "Annaaaaaa!!!???", scrive il cantante. Lusingata, la Tatangelo risponde a sua volta con una serie di emoji.



