La giornata di oggi non è una giornata qualunque per i tifosi dell'Hellas.arrivò in cima ad un campionato tra i più belli e più complicati del mondo. Fu il coronamento di un'annata straordinaria, fatta di tante piccole imprese che formarono un capolavoro che ancora oggi tanti ricordano e tramandano fieramente ai propri successori. Per chi in quel giorno c'era le parole per descrivere le gioie e le emozioni provate si sprecano, mentre per i più giovani:Ebbene, eccovi un chiaro esempio di ciò che successe quel giorno a Verona.Come abbiamo detto, fu una stagione davvero perfetta, che cominciò nei migliori dei modi, come se il destino fosse già scritto nel firmamento.per poi collezionare grandi vittorie come quella di Firenze nel girone di ritorno vinta 1-3 in un Franchi gremito.che interpretava il calcio con l'animo di un ragazzino.sperimentando e risperimentando formule fino a che esse non fossero opere d'arte.quel riccioluto e biondo tedesco che arrivò dalla Germania nelle veci di terzino, per poi essere trasformato in una macchina da gol proprio da Bagnoli.delle posizioni in campo, perché ogni giocatore era padrone della propria posizione e gli schemi erano solamente naturali conseguenze del modo di giocare di ognuno. Concetti elementari, ma che nel complesso erano uno spettacolo shakespeariano.un centrocampista che ora potrebbe essere tra i primi in Italia, se non in Europa, con la sua tecnica e la sua visione di gioco;la coppia d'attacco che farebbe scuola anche ora e il mastino di difesa Fontolan, duro e pragmatico ad ogni partita.là dove stanno solo le grandi squadre. Ora la speranza che tutto ciò possa ripetersi è nel cuore di tutti i tifosi gialloblù, soprattutto da quando Juric ha preso il comando e sta facendo davvero bellissime cose.però, dopo questa grande pandemia e stop del calcio, tutti possono ritornare a sognare.Alla fine, come dice il motto più antico del mondo: la speranza è l'ultima a morire!