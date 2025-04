ANSA - Fagioli: "Mi erano stati promessi vantaggi se avessi portato altri scommettitori". La deposizione di Zaniolo

Getty Images

Emergono a fonte ANSA nuovi dettagli in merito alle deposizioni ai pm di Torino e alle intercettazioni nel contesto del caso scommesse, fatti che hanno avuto luogo tra il 2021 e il 2023. "Ioe sapevo che dietro potevano esserci persone pericolose", ha ammesso Nicolò, oggi attaccante della Fiorentina.- "Tutto è cominciato perché io volevo giocare a poker e a black jack ed". Zaniolo spiega di aver ottenuto il numero del presunto coordinatore del giro,, che "mi mandava un link sul quale inserivo username e password". Il difensore del Milan Alessandroha indicato la gioielleria di Milano Elysium come destinatario dei bonifici per pagare i debiti. Centinaia di migliaia di euro, cifra confermata anche dall'ex Milan Sandroe dallo stesso Nicolò, oggi compagno di squadra di Zaniolo alla Fiorentina.

- "Gli organizzatori dei siti mi avevano proposto di riconoscermi", la confessione di. "Bravo, catturalo ... lavora per me (...) chiaramente poi ti faccio il regalo a te", i messaggi di De Giacomo a Fagioli in una in chat del 2022, Oltre a Zaniolo, come risulta dalle chat e dagli atti della Procura,, e avrebbe provato anche con Carlo Pinsoglio, terzo portiere della Juve, e Federico Gatti, centrale bianconero, questi ultimi entrambi non indagati. Coinvolto invece, centrocampista della Juve. Tonali invece sarebbe stato il tramite tra De Giacomo e Florenzi. Infine, sarebbe stato Mattia, portiere bianconero, a fornire "un nuovo sito di gioco", provvedendo "ad assegnare ai partecipanti le credenziali".