Cristian Ansaldi sta per diventare a tutti gli effetti un giocatore del Torino: alla prossima presenza in campionato la società granata si attiverà la clausola dell'obbligo di riscatto del cartellino del giocatore da parte della società granata. Dall'operazione l'Inter incasserà 2 milioni di euro. Ai microfoni di Sky Sport il terzino argentino ha espresso tutta la propria soddisfazione per il fatto di diventare a tutti gli effetti un calciatore granata.



"Sono contento e lo sono anche perché sto giocando e mi sento bene. Questa è la cosa più importante. Ringrazio i miei compagni, lo staff e il mister per la fiducia. Devo continuare facendo bene per la squadra. Sono venuto qui per aiutare i miei compagni e per far crescere questo club che è grande. Siamo tutti contenti, sia io che la mia famiglia, qui a Torino" ha dichiarato Ansaldi.



Il calciatore argentino ha parlato anche della corsa all'Europa che vede tra i protagonisti anche il Torino: "Siamo tutte lì. Quando si vince si prende fiducia e la squadra si unisce. E’ la cosa più importante, in ogni squadra. Quando arrivano i risultati le facce cambiano, dei giocatori e delle loro famiglie. Dobbiamo continuare così per la nostra felicità".