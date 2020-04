Prima che il Coronavirus fermasse i campionati (e non solo) il Torino aveva iniziato a imbastire le trattative per i rinnovi dei contratti di Cristian Ansaldi e Lorenzo De Silvestri (quest'ultimo scadrà il prossimo 30 giugno).



Il prolungamento del contratto di Ansaldi è solo una formalità: un accordo tra le parti è già stato trovato e lo stesso terzino argentino ha pubblicamente dichiarato di voler restare in granata. Più complicata invece la trattative per De Silvestri, che non ha ancora deciso se rimanere o cambiare squadra.