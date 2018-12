Da un anno e mezzo ormai Cristian Ansaldi ha lasciato l'Inter per trasferirsi al Torino: il terzino argentino, però, è ancora di proprietà del club nerazzurro. Il calciatore, nell'estate del 2017, aveva lasciato il club lombardo con la formula del prestito biennale con obbligo di riscatto in favore dei piemontesi: un riscatto che, però, non è ancora stato esercitato.



Il presidente Urbano Cairo, infatti, solamente al termine della stagione eserciterà l'opzione per il riscatto di Ansaldi, versando quindi a giugno i 2 milioni di euro concordati per acquistare il difensore a titolo definitivo.