Cristian Ansaldi sta per diventare a tutti gli effetti un calciatore del Torino. Alla prossima presenza in campionato, che dovrebbe arrivare domenica pomeriggio contro il Frosinone, scatterà infatti la clausola dell'obbligo di riscatto da parte della società granata. Una buona notizia per l'Inter, società proprietaria del cartellino del giocatore, che potrà così incassare un gruzzoletto dalla cessione dell'argentino.



La cessione a titolo definitivo di Ansaldi al Torino frutterà infatti all'Inter 2 milioni di euro: la cifra complessiva spesa dal presidente granata Urbano Cairo per acquistare il calciatore sarà quindi 4,5 milioni di euro. I primi 2,5 milioni erano stati versati nelle casse nerazzurre al momento dell'arrivo in prestito del giocatore.