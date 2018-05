Cristian Ansaldi è stato uno dei giocatori che ha avuto il rendimento migliore nell'ultimo campionato in casa Torino, ne è la dimostrazione il fatto che sia stato inserito dal ct Sampaoli nella lista dei 23 convocati dell'Argentina per il Mondiale in Russia. Dopo una stagione al di sotto delle aspettative con la maglia dell'Inter, il difensore è rinato in granata e sarà uno dei punti fermi della squadra di Walter Mazzarri anche nella prossima stagione.



Ansaldi resterà infatti al Torino in prestito, il club di Urbano Cairo avrà poi la possibilità alla fine del prossimo campionato di riscattare il cartellino del giocatore per una cifra intorno ai 2 milioni di euro.