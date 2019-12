che gli hanno svaligiato casa. Il terzino argentino del Torino ha scritto su Instagram: "Affido al perdono di Dio le persone che si sono intrufolate in casa mia e mi hanno rubato tutto. Sono oggetti che valgono poco denaro, ma per noi significano tanto perché sono ricordi importanti. La cosa più importante sono la pace e l'allegria che ciascuno ha nel suo cuore, non permettete a nessuno di portarcele via. E camminate con tutte le benedizioni e confidando in Dio, che non ci lascia mai soli".Sempre via social gli hanno risposto i suoi compagni di squadra, come il centrocampista venezualano Tomas