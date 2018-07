Nonostante per Cristian Ansaldi le vacanze siano iniziate da poco più di due settimane, il terzino è stato impegnato fino allo scorso 30 giugno con l'Argentina nel Mondiale in Russia, ora stanno già per finire.



Ansaldi, infatti, ha deciso di accorciare le proprie vacanze per iniziare a lavorare in anticipo rispetto al previsto agli ordini di Walter Mazzarri: il terzino argentino è atteso a Bormio, la sede del ritiro del Torino, nei prossimi giorni. Gli altri calciatori granata che sono stati impegnati nel Mondiale, Adem Ljajic, Joel Obi, M'Baye Niang, inizieranno ad allenarsi con il tecnico toscano solamente la prossima settimana.