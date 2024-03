Ansia Atalanta: De Ketelaere si ferma col Belgio, le prime indiscrezioni

UPDATE: Charles De Ketelaere didn't travel to the Republic of Ireland due to a minor adductor injury. Speedy recovery, Charles. pic.twitter.com/BlOBIZc10R — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) March 22, 2024

, dove l’attaccante classe 2001 si stava preparando in vista dell’amichevole contro l’Irlanda di sabato 23 marzo, delle ore 18. Come riferisce una nota pubblicata sui profili social della federcalcio belga, De Ketelaeree non partirà coi suoi compagni alla volta dell’Irlanda.- Esattamente come il romanista Romelu Lukaku, anche lui costretto a dare forfait contro l'Irlanda a causa di un sovraccarico nella zona inguinale,L’Atalanta attende novità, per capire se il suo attaccante potrà fare rientro a Bergamo la settimana successiva nelle migliori condizioni possibili e mettersi a disposizione di Gasperini per la prima partita di campionato dopo la sosta, la delicata trasferta sul campo del Napoli di sabato 30 marzo (ore 12.30)., che ha disputato sin qui 34 partite in tutte le competizioni, con un bottino di 10 reti e 7 assist,La preoccupazione dell’Atalanta non va solo al prossimo impegno di Serie A ma anche alla delicatissima doppia sfida contro il Liverpool, valevole per i quarti di finale di Europa League.