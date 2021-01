Brutte notizie per la Juventus: Paulo Dybala è stato costretto a uscire al 43' del primo tempo per un problema al ginocchio sinistro, accusato dopo un contrasto con Traoré. L'argentino, dopo le cure dello staff medico, è tornato in campo ma poco dopo ha chiesto il cambio alla panchina. Per Pirlo è il secondo problema di serata: McKennie al 19' ha chiesto e ottenuto la sostituzione per un problema muscolare, al suo posto dentro Ramsey.



LE PAROLE DI PIRLO - In attesa degli esami, a fine partita Pirlo ha dato un aggiornamento: "Dybala ha avuto un trauma contusivo sul collaterale, gli è rimasto sotto il ginocchio, quindi il collaterale interno ha avuto un po' di fastidio. Vediamo gli esami, speriamo non sia nulla di grave. McKennie ieri ha avuto un problemino al muscolo ileopsoas, ha sentito tirare dopo un colpo di tacco, speriamo anche in questo caso non sia nulla di grave".