Ansia per Glasgow. Quasi 1500 tifosi della Lazio in Scozia: la trasferta viene considerata dalla polizia e dalla Uefa fortemente a rischio: la vendita dei tagliandi terminerà oggi, i tifosi della Lazio verranno scortati per mezz'ora da Merchant Square prima di arrivare al Celtic Park, tutto esaurito.



ANSIA LAZIO - Ma l'ansia della Lazio riguarda soprattutto la mannaia Uefa sospesa sopra il collo del club: ha diramato un comunicato proprio sottolineando come non saranno tollerati episodi di violenza, razzismo, xenofobia e intolleranza. L'ennesimo atto per provare a dimostrare l'estraneità della Lazio da tali atti: in caso di recidiva, la Lazio rischia di giocare a porte chiuse. Tolleranza zero, a partire da Glasgow.