Dolori per il Milan in casa del Sassuolo, al di là del risultato con i neroverdi la squadra di Pioli fa i conti con gli infortuni. Al 79' Simon Kjaer, tornato titolare 272 giorni dopo l'infortunio al ginocchio, ha lasciato il campo per un affaticamento alla coscia destra (si è seduto in panchina con il ghiaccio). Lo stesso Kjaer ha confermato a fine partita di aver chiesto il cambio per non rischiare.



FLORENZI KO - Decisamente più preoccupante l'infortunio di Alessandro Florenzi nel finale, che costringe il Milan a chiudere la partita in dieci avendo completato i cambi: su una corsa all'indietro, il terzino rossonero si è accasciato per un problema al flessore della gamba sinistra, è stato soccorso dai medici e ha lasciato il campo sulle sue gambe, visibilmente dolorante. Non la prima disavventura al Mapei Stadium per Florenzi, che si era infortunato anche con la Roma nell'ottobre del 2016. Nelle prossime ore il terzino sarà valutato con esami strumentali.