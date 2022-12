Prosegue il ritiro del Napoli ad Antalya, in Turchia. Gli azzurri hanno ripreso gli allenamenti in questi giorni e oggi è il momento del primo test, l'amichevole contro l'Antalyaspor. Fischio d'inizio alle ore 20:45 locali (18:45 italiane) con la gara che sarà disponibile su DAZN per gli abbonati e in pay per view su Sky.



Kim, Olivera, Anguissa, Zielinski e Lozano non sono in Turchia con i compagni, avendo disputato i Mondiali in Qatar. Spalletti per il primo test rinuncia anche agli infortunati Rrahmani, Juan Jesus e Sirigu. Ecco la prima novità tattica, il 4-2-3-1 che il tecnico di Certaldo non è riuscito a lanciare con continuità in questo avvio di stagione.



NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Zanoli, Di Lorenzo, Ostigard, Mario Rui; Elmas, Lobotka; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia; Osimhen. All. Spalletti.