L’Inter espugna l’Olimpico e i 3 punti ottenuti contro la Lazio valgono un netto + 4 in classifica sulla Juventus, che si è dovuta accontentare del pareggio in casa del Genoa. La terza vittoria di fila della squadra di Simone Inzaghi, anche se il Milan ha ritrovato un po’ di fiducia, è un messaggio chiaro alle inseguitrici: per lo Scudetto c’è una grande favorita. Le quote antepost Serie A confermano questa impressione e sulla lavagna scommesse l’Inter stacca tutte. Dopo 16 giornate la squadra nerazzurra è proposta campione d’Italia a quota 1.25. Dietro la Juventus perde fiducia e la rimonta, anche se manca più di un girone al termine della stagione, vale 5.00 volte la posta, con il Milan che chiude il podio a 15.00. Al Napoli non è bastato ritrovare il successo contro il Cagliari visto che restano 14 i punti di ritardo dalla vetta e i campani sono proposti a 50.00, con Roma e Atalanta a 100. I nerazzurri vogliono dominare nei confini nazionali e anche in Coppa Italia sono favoriti, anche se in questo caso c'è da segnalare maggiore equilibrio. Tornano gli ottavi di finale con Napoli-Frosinone e Inter-Bologna, dopo che Lazio e Fiorentina hanno già conquistato il pass per i quarti. Si comincia martedì 19 dicembre alle 21:00 con la sfida del Maradona e Walter Mazzarri (per lui già una Coppa Italia vinta nella stagione 2011-2012 alla guida del Napoli) vuole un successo dai suoi che partono nettamente favoriti. I campani si giocano vincenti sulla lavagna scommesse a quota 1.41, contro il pareggio a 4.85 e il segno 2 per i ciociari a 6.40.Mercoledì 20 dicembre alle 21:00 va invece in scena Inter-Bologna. La squadra di Thiago Motta ha mostrato anche in occasione della vittoria contro la Roma di essere in gran forma, ma in questo momento i nerazzurri sembrano insuperabili. Quota 1.48 per la squadra di Inzaghi, a 4.40 il pareggio, a 6.15 il segno 2.Le quote antepost vedono invece l'Inter condividere il favore del pronostico a 4.50 insieme a Napoli e Juventus.