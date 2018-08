Anti-Juve? La verità è che a Reggio Emilia l'Inter non riesce neanche ad essere l'anti-Sasuolo. Questo è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.



“La prima Inter del campionato non regge il ruolo di anti-Sassuolo. Spalletti, scelto da Allegri come pericolo numero uno, crolla alla prima stazione. Sorpresona. Al 19 di agosto è assurdo pretendere squadre al top. Infatti tutte le grandi hanno sofferto. La differenza è che Juve, Napoli e Roma hanno vinto comunque. «Vincere comunque» è una delle qualità che fa grandi le grandi. Mancavano, tra gli altri, Skriniar, Nainggolan, i croati sono in rodaggio post-mondiale... Gli alibi non mancano. Ma è inspiegabile l’anima molle con cui è entrata in campo una squadra che si è autocandidata a una stagione gloriosa”.