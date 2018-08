Da anti-Juve ad anti-Inter il passo è breve. I nerazzurri allenati da Luciano conservano appena un punto in clasifica dopo due giornate di campionato, mentre i bianconeri di Allegri viaggiano a bottino pieno. Ecco quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che evidenzia l'incostanza dell'Inter.



“No, non è l’anti-Juve, l’Inter è l’anti-Inter, una squadra che attacca il proprio sistema immunitario e che si fa del male da sola. Contro il Toro ha mangiato se stessa. Primo tempo magnifico per presenza scenica e chiarezza di strategia, e 2-0 limpido. Ripresa assurda: Inter scomparsa, vittima di un crollo fisico e mentale, e Torino padrone di San Siro, al punto da rendere legittima l’impressione che i granata non abbiano guadagnato un punto con la rimonta da 0-2 a 2-2, ma che ne abbiano persi due”.