LE PROBABILI FORMAZIONI

Sette, come i giorni che mancano al via della Serie A. Sette, come le sorelle del nostro campionato. Tutte in campo oggi, in amichevole, per un sabato dal forte retrogusto di normalità.Si parte alle, con ildi Spalletti che riceve a Castel di Sangro il Pescara: chance per Insigne dal 1'. Alleecco l'Inter che - aspettando le ufficialità di Dumfries e Dzeko - è di scena all'U-Power Stadium di Monza contro la Dinamo Kiev. Alle 19.30 è invece scontro diretto tra due protagoniste della Serie A: al Benito Stirpe di Frosinone, ladi Sarri sfida il nuovodi Dionisi. Allerivincita della finale di Coppa Italia tra: Dybala e Ronaldo dal 1', Gasp punta sull'ex di turno Demiral. In contemporanea, ilè di scena a Trieste contro il Panathinaikos: Pioli punta su Giroud. Alle, infine, all'Olimpico lafa le prove generali di Conference League contro il Raja.Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Poliano, Osimhen, InsigneRadaelli; Illanes, Drudi, Frascatore; Zappella, Memushaj, Pompetti, Rasi; D'Ursi, Ferrari, MarilungoHandanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Satriano, PinamontiBuschan; Tymchyk, Zabarniy, Syrota, Sidcley; Shaparenko, Andrevskyi; Tsygankov, Buyalskyi, De Pena; RamirezReina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, CorreaConsigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Lopez, Magnanelli; Haraslin, Djuricic, Boga; CaputoMaignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Leao; GiroudDioudis; Juankar, Velez, Sideras; Kotsiras, Perez, Mauricio, Chatzigiovanis; Ngbakoto, Villafanez; MachedaSzczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Ramsey, McKennie; Chiesa, Dybala, RonaldoMusso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Maehle, Pasalic, Pessina, Gosens; Malinovskyi, Piccoli, MurielRui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy; MayoralEl Haddaoui; Madkour, Naim, Ouattara, Soukhane; Ngoma, Zrida; Farah, Moutaouali, Souboul; Yassine