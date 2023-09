Giancarlo Antognoni è intervenuto all'evento Secondo Trofeo Carcere. Queste le sue parole raccolte da Violanews: "Contro l'Inter è arrivata una sconfitta pesante. La Fiorentina è ancora un po' da scoprire, sono arrivati dei giocatori che ancora non hanno dimostrato molto, e alcuni cambi domenicali dell'allenatore. C'è un po' da aspettare. Nico è il giocatore più rappresentativo, anche perché è andata via gente come Amrabat. Però se si danno via giocatori importanti e si sostituiscono con giocatori da scoprire qualche pecca c'è. Di solito i programmi si fanno su giocatori importanti, non c'è una logica in questo mercato fatto, vedasi i casi Vlahovic e Chiesa. Parisi è il miglior acquisto, tra Cabral e Nzola non c'è molta differenza, anzi forse c'è un piccolo peggioramento. Beltran è giovane ed è stato pagato tanto, ma decide il campo."