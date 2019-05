Il club manager della Fiorentina Giancarlo Antognoni ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dall'inizio della partita contro l'Empoli e si è soffermato sul futuro di Federico Chiesa. Il calciatore classe '97 è sotto contratto fino a giugno 2022 e nei giorni scorsi si è parlato della possibilità di un maxi aumento di ingaggio per resistere alle tante sirene che lo attraggono, su tutte Inter e Juventus.



INTER, JUVE E... - "Ci auguriamo che Chiesa possa restare alla Fiorentina perché è un nostro punto di forza, ma al contempo sappiamo che oggi i giocatori hanno forza dal punto di vista contrattuale, ed è giusto rispettare le scelte di tutti. La Fiorentina vuole migliorare questo campionato e per farlo Chiesa è un giocatore importante per questa squadra", ha dichiarato Antognoni. Parole che aprono a un addio al termine di questa stagione, con la Juve che ha più volte seguito il giocatore con Paratici in prima fila e ha manifestato la volontà di accontentare le richieste del calciatore e dei viola, che chiedono non meno di 70-80 milioni di euro. Non è fuori dai giochi nemmeno l'Inter, che vuole regalarsi un grande colpo in quella zona del campo nella prossima stagione.