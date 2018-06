Il club manager della Fiorentina Giancarlo Antognoni è tornato a parlare del futuro di Federico Chiesa in occasione dell'evento Pitti Uomo. Il dirigente dei viola ha commentato così gli insistenti rumors che vogliono l'attaccante classe '97 nel mirino di Inter, Juventus e Napoli e delle principali formazioni di Premier League: "Siamo onorati dell'interesse di così tanti club per Chiesa, ma noi vogliamo pensare anche al bene della nostra squadra, che sarà di livello e competitiva nella prossima stagione".





#Antognoni : 'Felici per l'interesse di molti club per #Chiesa , ma la #Fiorentina vuole tenerlo. No anche a offerte indecenti' [@brunettweet ] pic.twitter.com/Cb33WUdBEY