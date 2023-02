Giancarlo Antognoni è intervenuto questo pomeriggio ai microfoni di Radio Toscana rispondendo ad alcune domande sulla Fiorentina: "I tifosi hanno sempre sostenuto la Fiorentina, loro non hanno contribuito a questo momento negativo. Sono stati acquistati dei giocatori che non stanno rendendo e c'è il problema del gol. Si danno le colpe esclusivamente ad Italiano, però quando succedono queste cose è il frutto di un insieme di situazioni"



CAPITOLO COMMISSO - Nel calcio è entrato in maniera positiva. forse la cessione di qualche giocatore potrebbe averlo destabilizzato un pochino. Era molto legato a Vlahovic e penso anche a Chiesa. Nelle pubbliche relazioni sbaglia, qualcuno dovrebbe dargli una mano, non va bene accusare tutti a destra e a manca.