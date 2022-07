Quest’oggi sulle pagine de la Gazzetta dello Sport sono stati interrogati alcuni dei protagonisti del Mundial ’82 per capire quale siano le sensazioni sul prossimo campionato di Serie A. Tra i tanti intervistati c’è anche l’ex capitano della Fiorentina Giancarlo Antognoni che, tra le tante cose, ha voluto sottolineare come Gaetano Castrovilli possa diventare ancor più decisivo di quanto lo è stato fino ad ora. Queste le sue parole:



“Le grandi stanno facendo qualcosa, ma solo l’Inter è stata incisiva. Finora, comunque, la società che si è mossa meglio è il Monza: Berlusconi e Galliani hanno l’esperienza giusta per costruire una squadra di qualità, giovane ma con qualche elemento di esperienza e in grado di non soffrire il passaggio dalla Serie B alla Serie A.



Ha poi spiegato chi per lui potrebbe essere il giocatore decisivo del campionato: “Mi aspetto grandi cose da Lukaku: è voluto a tutti i costi rientrare all?inter dopo la brutta stagione al Chelsea e sarà quindi molto motivato. É vero che a volte i ritorni non funzionano, ma credo che l’Inter non correrà questo rischio. Lukaku ha tecnica e fisico: farà la differenza nel nostro campionato”



Infine l’ex bandiera viola ha rivelato quale sia per lui il giocatore italiano più promettente di quelli in circolazione: “Sono sempre convinto che Castrovilli abbia le potenzialità del grande giocatore: è un calciatore moderno che gioca a testa alta, sa scegliere le soluzioni migliori e comprende meglio di altri i ritmi ed i momenti delle partite”.