Giancarlo Antognoni ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di RTV 38 dove non ha risparmiato critiche all'attuale proprietà della Fiorentina: "Mi era stata proposta la direzione tecnica del settore giovanile, ma è il modo in cui lo hanno fatto che non mi è piaciuto, me lo hanno proposto il giorno prima della scadenza del contratto. Ho detto a Barone che mi andava bene quando c’era il Viola Park, fino a quel giorno sarei voluto restare in prima squadra, ma Barone rifiutò, si è intestardito. Non so se è stato un ruolo provocatorio, magari mi hanno denigrato dal punto di vista lavorativo, non avevo fatto nulla di grave per andare al settore giovanile. Avevo un ruolo importante insieme a Pradè, dovevo scegliere i giocatori, ma quel ruolo non fu rispettato. Scelsi Quarta dopo che Passarella mi disse che era più forte di lui. Quando è stato presentato Ribery mi hanno lasciato in tribuna e non mi hanno fatto andare in campo, ci sono rimasto male. Ho un contenzioso con la Fiorentina da due anni, a breve verrà fuori. Avevo dei bonus che non mi sono stati retribuiti. Come avrei potuto andare alla presentazione? Quella è solo una scusa per dire che mi hanno mandato l’invito"