Il Club Manager della Fiorentina Giancarlo Antognoni è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport per parlare di Federico Chiesa: "La verità è che Fede è un calciatore di stampo europeo. In Italia abbiamo sempre avuto attaccanti esterni con caratteristiche diverse. Ha dribbling e qualità ma anche corsa e potenza. È un Bale giovane. Un giocatore che ti fa impazzire perché non molla mai".