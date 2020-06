Intervistato da Rtv 38 il dirigente e storica bandiera della Fiorentina, Giancarlo Antognoni, ha parlato delle mosse di mercato del club viola soffermandosi in particolare sulla trattativa mai decollata per acquistare dal Brescia il centrocampista Sandro Tonali.



Antognoni ha confermato con rimpianto che la Fiorentina difficilmente riuscirà ad acquistarlo data la concorrenza di Inter e Juventus che possono offrirgli la partecipazione alla Champions: "Lo volevamo ma ora lo cercano squadre che fanno la Champions quindi è dura. Anche se secondo me per lui forse la Fiorentina sarebbe un passaggio più giusto".