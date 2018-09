Il club manager della Fiorentina Giancarlo Antognoni ha parlato a margine della consegna del premio Torrino d'Oro al difensore German Pezzella: "Sono contento per German che merita questo premio, e chiaramente anche per la squadra. E’ un sistema che sta funzionando bene. Periodo magico? E’ una squadra giovane, ha bisogno del supporto di tutti ed è stata costruita in modo importante. Qualche giocatore è però già collaudato, dunque ha esperienza. Violazzurri? Ci sono pochi italiani che giocano, quindi avere tre azzurri convocati è di buon auspicio. Stiamo raccogliendo i frutti che abbiamo seminato".



Sull'infortunio di Lafont: "Il ruolo del portiere oggi è talmente delicato che a volte basta un piccolo errore a far cambiare il giudizio generale su di lui. Finora il francese ha fatto bene, purtroppo questo infortunio non ci voleva, ma Dragowski non lo farà rimpiangere.



Su Pioli: "Il gruppo è giovane e ha bisogno di certe situazioni che si creano durante la partita. Quest’anno vogliamo migliorare il piazzamento dell’anno scorso. Napoli? Vorrà rifarsi dopo la brutta sconfitta contro la Sampdoria, ma noi andiamo tranquilli perché abbiamo già un buon punteggio con una partita in meno. Siamo consapevoli delle nostre forze e delle nostre possibilità, faremo la nostra partita".