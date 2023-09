L’ex bandiera viola Antognoni commenta il rinnovo di Gonzalez a Firenzeviola.it: "Alla fine penso che andrà a finire come è finita in altre circostanze. Quando arriveranno offerte importanti andrà via. Non ci sono più calciatori che rimangono tanto tempo nella stessa squadra, soprattutto quelli buoni. Penso sia una frase del momento, di circostanza, non le darei tanto peso. Sicuramente c'è affetto e anche amore per questa squadra da parte sua, questo non lo metto in dubbio, ma questo non vuol dire che non se ne andrà. Guardate quelli che baciano la maglia. Inutile illudere i tifosi".